У Луцьку хотіли перейменувати 27 вулиць (список)

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради із посиланням на рішення сесії міської ради.

Як зазначила заступник міського голови Лариса Соколовська, у зв’язку з тим, що з 1 січня 2013 року змінюється порядок реєстрації права власності на майно та реорганізацією управління Держкомзему, а також із можливістю проведення повторних виборів до обласної ради по виборчому округу №37 (там знаходиться переважна більшість вулиць, які планують перейменувати) запропоновано вулиці міста Луцька перейменувати з 1 червня 2013 року.

Внесено також граматичні правки в назви, зокрема, «вул. Пархоменко» на «вул. Пархоменка» та «вул. Радіщева» на «вул. Радищева».

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Довідка УНІАН. Луцька міська рада ще минулого року ухвалила рішення, відповідно до якого у Луцьку з 1 грудня 2012 року мали перейменувати 27 вулиць. Зокрема: вул. Бабушкіна на вул. Шпитальна; вул. Горького на вул. П’ятницька гірка; вул. Доватора на вул. Християнська; вул. Кірова на вул. Петра Болбочана; вул. Колгоспна на вул. Садова; пров. Колгоспний на пров. Садовий; вул. Котовського на вул. Холодноярська; вул. Краснодонців на вул. Князів Острозьких; вул. Куйбишева на вул. Олексія Шума; вул. Невського на вул. Цукрова; вул. Олега Кошового на вул. Балківська; вул. Орджонікідзе на вул. Митрополита Андрея Шептицького; вул. Пролетарська на вул. Рогова; вул. Радгоспна на вул. Григорія Гуляницького; вул. Свердлова на вул. Покальчуків; вул. Тухачевського на вул. Андрія Марцинюка; вул. Тюленіна на вул. Петра Могили; вул. Уляни Громової на вул. Йосафата Кунцевича; вул. Фрунзе на вул. Степана Кривенького; вул. Щорса на вул. Олександра Богачука; вул. Чкалова на вул. Івана Кожедуба; вул. Баумана на вул. Петра Маха; вул. Пархоменко на вул. Яблунева; вул. Лазо на вул. Георгія Гонгадзе; вул. Радіщева на вул. Срібна; вул. Земнухова на вул. Князів Ружинських; вул. Бринського на вул. Архітектора Метельницького.