Маковецький пригадав рідну українську, а Писанка заговорила поганою російською

Маковецький пригадав рідну українську, а Писанка заговорила поганою російською

12:16, 22 жовтня 2007
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“Якщо я скажу, яким був мій перший фестиваль, - я ж відкрию таємницю свого віку”, - кокетувала Сумська. Відома «міс» Інна Цимбалюк з`явилася під ручку з якимсь телеведучим... Репортаж

У суботу в столиці пройшла церемонія відкриття 37-го Київського міжнародного фестивалю “Молодість.”

“Сьогодні тут точно будуть “високі” гості”, - промайнула думка, як тільки я переступила поріг Національного палацу “Україна”, де 20 жовтня проходила церемонія відкриття 37-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”: попереду біля металошукачів стояли черги, а зі своїми сумочками представницям прекрасної статі довелося навіть на якийсь час розлучитися - їх відправляли не сканограф. З кожним роком “Молодість” приваблює все більше зірок, і охорона посилюється прямо пропорціонально їх величині.

Члени творчої групи кінострічки “Душка” українська актриса Руслана Писанка, голландський режисер Йос Стеллінг, російський актор Сергій Маковецкий і актриса Сільвія Хук (Голландія)

Головний герой фільму-відкриття фестивалю голландського режисера Йоса Стеллінга  “Душка” актор українського походження з Росії Сергій Маковецький прийшов на показ одним з перших. Маковецький заявив, що для нього це справжня прем`єра - він побачить фільм вперше: “Я знаю про нього все. Але не бачив ні кадрика”. А потім представив журналістам свою партнерку по картині - голландську актрису Сільвію Хукс, яка вперше відвідала Україну. До речі, фільм “Душка” було висунуто від Нідерландів на “Оскар” у номінації “Кращий іноземний фільм”.

Акторське подружжя Ольга Сумська і Віталій Борисюк завжди традиційно відвідують “Молодість”. “Якщо я зараз скажу, яким був мій перший фестиваль і скільки мені було років на той момент, я ж відкрию таємницю свого віку”, - кокетувала актриса. Сумська зізналася, що хотіла б знятися у молодих режисерів і взяти участь у конкурсі. “Я завжди відгукуюся на пропозиції, коли мене звуть знятися в якомусь кінопроекті, іноді роблю це навіть безкоштовно, щоб підтримати молодих”, - заявила Ольга.

“Міс Україна-Всесвіт-2006” Інна Цимбалюк з`явилася під ручку з телеведучим на прізвище Дівєєв-Церковний. Засліпивши охоронців білосніжною усмішкою, Інна у маленькій коктейльній золотистій сукні пройшла без перешкод через металошукачі. Дівєєв-Церковний зголосився здати її кожушок в гардероб, а красуня в цей час розповідала, як їй подобається фестиваль і його атмосфера. “У квитках було написано на сьому. Потім мені подзвонив Льоша Дівєєв і сказав, що початок о п`ятій. Я зібралася рівно за 20 хвилин. Дуже наряди не підбирала”, - поділилася з журналістами Цимбалюк. Для неї відвідини “Молодості” теж стали вже традицією, минулого року в рамках фестивалю вона дивилася підбірку “маленьких французьких фільмів”. Сама ж зізналася, що більше за все любить радянське кіно, на якому виросла. 

Дівєєв-Церковний похвалився, що одяг завжди купує дорогий - не важливо, куди його одягає - на фестиваль або ще куди... Він хотів показати себе знавцем кінематографа - розповідав про свій “послужний список” кінофестивалів, які йому вдалося відвідати. “Дуже раджу і настійно рекомендую, - з видом знавця говорив він, - подивитися хоч би російську програму фестивалю. Особливо їх шедевр “Прості речі.”

Віктор Ющенко вручає іранському режисеру, нинішньому голові журі «Молодості» Мохсену Махмальбафу приз, статуетку «Скіфський олень»

За традицією, першим на відкритті “Молодості” виступив Президент України Віктор Ющенко, який є також почесним президентом фестивалю. “Важко було завжди. За часів Олександра Петровича Довженка теж говорили, що знімати кіно в нашій країні важко. Але ж знімали”, - оптимістично заявив Президент. Ющенко також вручив статуетку “Скіфський олень” за внесок у кінематограф іранському режисерові Мохсену Макмальбафу, який цього року очолює жюрі “Молодості”.

Потім на сцену запросили всіх учасників картини відкриття. "Це велика честь і радість для мене відкривати фестиваль своєю стрічкою, тим більше вона знімалася тут (у Палаці «Україна». - Авт.). І взагалі цей фільм був створений для відкриття фестивалю, оскільки саме на відкритті кінофестивалю в моїй фільмі закручується вся інтрига", - заявив Йос Стеллінг.

Сергій Маковецький
“Я бажаю нашій країні щастя”, - захоплено виголосив Маковецький, і після невеликої паузи додав: “Росії теж щастя”. Ця фраза викликала усмішку навіть у президентського подружжя. До речі, Маковецький приємно здивував, коли представляючи картину, заговорив українською мовою. “Я не знаю, хто я. Я українець за паспортом і душею, і росіянин по життю”, - міркував актор. В той же час українська телеведуча і актриса Руслана Писанка, яка теж зіграла в “Душці”, “узяла слово” російською мовою, - звичайно, з сильним українським акцентом.

Цього року в конкурсній програмі міжнародного кінофестивалю, який проходить з 20 по 28 жовтня, змагаються 62 картини з 24 країн світу, і серед них 7 українських стрічок. По три картини братимуть участь у конкурсі студентських і короткометражних робіт, і «Біля річки» режисера Єви Нейман боротиметься за головний приз серед повнометражок.

Анна Ященко

 

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