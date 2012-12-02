У НБУ кажуть, що проблемні кредити скоротилися на 12 мільярдів

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на слова директора департаменту методології банківського регулювання і нагляду Національного банку України Наталії Іваненко.

«Банківська система збільшує свої активні і пасивні операції. Хай темпи кредитування недостатньо високі, але абсолютний приріст кредитів за рік - 25 млрд грн - це все-таки цифра добра. Банківський сектор демонструє збільшення довіри і з боку населення. З початку року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 45 млрд грн», - сказано в повідомленні.

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За словами Н.Іваненко, саме завдяки сукупності вищезазначених чинників банківська система за 10 місяців одержала прибуток 3,8 млрд грн.

«Стабільність банківського сектора не викликає у нас сумнівів. Є, звичайно, низка чинників, що впливають на його стан, - не можна бути відірваними від ситуації і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках. Але в цілому стан нормальний», - резюмувала директор департаменту методології банківського регулювання і нагляду НБУ.