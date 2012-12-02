Банкір: ЄБРР готовий збільшити інвестиції в Україну

Про це сказав старший банкір ЄБРР Олександр Павлов під час круглого столу «Якою буде банківська система в 2013 році?», повідомляє газета «Дзеркало тижня. Україна».

«Ми до цих пір вимушені кредитувати лише в доларах, і, відповідно, це накладає обтяжливі наслідки з валютними ризиками для наших клієнтів. У разі початку роботи з гривневими інструментами як ЄБРР, так і міжнародні фінансові корпорації змогли б збільшити нашу середньострокову підтримку секторів інфраструктури, муніципалітетів, банківського сектора, для кредитування малого і середнього бізнесу, довгострокової іпотеки», - відзначив фінансист.

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О.Павлов також відзначив, що ключовою метою для України має стати підвищення інтересу до себе з боку міжнародних інвесторів, який останніми роками тільки згасав.

«Ми сподіваємося, що він (інтерес) хоча б протримається на тому рівні, який дозволить розвиватися. Завдання країни відновити інвестиційну привабливість, щоб той довгостроковий потенціал, який у країни є і який визнають абсолютно всі міжнародні аналітики, все ж таки конвертувався в якісь короткострокові й швидкі інвестиції», - відзначив представник ЄБРР.