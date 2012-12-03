Мери: Нафтогаз прикручує крани для опалення населення

Міста, за інформацією асоціації, щотижня отримують попередження від облгазів про відключення підприємств теплокомуненерго від поставок газу, передає Комерсант-Україна.

Від комунальних підприємств вимагають платити за газ по 4700 грн за 1 тисячу кубометрів, що в рази перевищує тариф, встановлений на газ для потреб житлового фонду, - 1309 грн.

При цьому теплокомуненерго змушують підписувати акти прийому-передачі газу за завищеним тарифом за допомогою заниження у 2-3 рази обсягу газу, який використовується для виробництва теплової енергії саме для населення, кажуть в асоціації.

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Серед основних претензій те, що ТКЕ не отримують ліміти або їм встановлюють занижені ліміти з подальшим перерахунком понадлімітного обсягу споживання газу за ціною 4700 грн. Також не враховуються нормативні технологічні втрати теплової енергії за ціною в 1309 грн. Це призводить до збільшення кредиторської заборгованості ТКЕ, а також до виникнення заборгованості з пільг та субсидій для населення.

В якості підтвердження асоціація оприлюднила копію листа «Одесагаз» від 21 листопада, згідно з яким 8 комунальних підприємств області на третю декаду листопада не отримали ліміти на споживання газу для потреб населення. «Вимагаємо негайно з 21 листопада припинити споживання природного газу на населення. В іншому випадку поставка буде припинена у примусовому порядку», - йдеться в листі.