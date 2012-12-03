Мери: Нафтогаз прикручує крани для опалення населення
В Асоціації міст України заявили про те, що НАК «Нафтогаз України», використовуючи своє монопольне становище, безпідставно зупиняє постачання природного газу для потреб населення.
Міста, за інформацією асоціації, щотижня отримують попередження від облгазів про відключення підприємств теплокомуненерго від поставок газу, передає Комерсант-Україна.
Від комунальних підприємств вимагають платити за газ по 4700 грн за 1 тисячу кубометрів, що в рази перевищує тариф, встановлений на газ для потреб житлового фонду, - 1309 грн.
При цьому теплокомуненерго змушують підписувати акти прийому-передачі газу за завищеним тарифом за допомогою заниження у 2-3 рази обсягу газу, який використовується для виробництва теплової енергії саме для населення, кажуть в асоціації.
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Серед основних претензій те, що ТКЕ не отримують ліміти або їм встановлюють занижені ліміти з подальшим перерахунком понадлімітного обсягу споживання газу за ціною 4700 грн. Також не враховуються нормативні технологічні втрати теплової енергії за ціною в 1309 грн. Це призводить до збільшення кредиторської заборгованості ТКЕ, а також до виникнення заборгованості з пільг та субсидій для населення.
В якості підтвердження асоціація оприлюднила копію листа «Одесагаз» від 21 листопада, згідно з яким 8 комунальних підприємств області на третю декаду листопада не отримали ліміти на споживання газу для потреб населення. «Вимагаємо негайно з 21 листопада припинити споживання природного газу на населення. В іншому випадку поставка буде припинена у примусовому порядку», - йдеться в листі.