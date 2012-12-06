Януковича закликають сприяти добудові корпусу «Охматдиту» для онкохворих дітей

Ряд громадських організацій та волонтерів закликають Президента Віктора Януковича забезпечити завершення будівництва до кінця 2013 року нового корпусу лікарні «Охматдит», який був би оснащений усім необхідним медичним обладнанням для ефективного проведення усіх видів трансплантації кісткового мозку, у тому числі від неродинного донора.

Про це йдеться у відкритому листі В.Януковичу, копію якого передано агентству УНІАН.

Громадські організації заявляють, що модернізація «Охматдиту» дозволить ефективніше рятувати дитячі життя в Україні, суттєво зменшивши витрати державного бюджету на лікування дітей за кордоном, та сприятиме розвитку медицини в Україні.

«Сподіваємось на своєчасне закінчення у IV кварталі 2013 року будівництва нового корпусу та його оснащення усім необхідним медичним обладнанням для ефективного проведення усіх видів трансплантації кісткового мозку, в тому числі від неродинного донора», – йдеться у листі.

Автори звернення вважають, що держава, окрім завершення будівництва, має системно і всебічно підійти до порятунку важкохворих дітей, організувавши відповідне кадрове та інфраструктурне забезпечення процесу лікування. На їхню думку, для цього необхідно, зокрема, реалізувати у партнерстві із громадськими об’єднаннями декілька конкретних кроків.

Серед них - забезпечити у 2013 році початок повноцінного функціонування Національного реєстру донорів кісткового мозку, продуктивну співпрацю реєстру із Міжнародним реєстром донорів кісткового мозку, на що у 2013 році потрібно виділити 25 млн грн.

«Просимо внести завдання реального запуску функціонування такого реєстру до пріоритетів діяльності МОЗ, оскільки це є необхідною умовою проведення успішних неродинних трансплантацій кісткового мозку у майбутньому новому корпусі НДСЛ «Охматдит», – йдеться у листі.

Також громадські організації закликають підвищити обсяги бюджетного фінансування у 2013 році закупівель необхідних та якісних ліків для лікування онкохворих дітей до 247 млн грн.

Крім того, вони вважають за необхідне забезпечити у повному обсязі фінансування лікування важкохворих дітей за кордоном, поки в Україні не створені для цього належні умови, а також затвердити наказ Міністерства охорони здоров’я, де передбачено виділення додаткових штатних посад медичного та іншого персоналу у 2013 році для НДСЛ «Охматдит», і забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації лікарів та старших медсестер у провідних медичних центрах світу.

«Просимо особистого контролю за здійсненням цих ключових стратегічних напрямків, реалізація котрих збереже тисячі життів дітей України», – звертаються автори до В.Янковича.

Лист підписали голова опікунської ради центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» Оксана Корчинська, члени опікунської ради, низка представників громадських і волонтерських організацій, правники, журналісти.

*** На сьогодні державний заклад охорони здоров’я Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» потребує реконструкції, модернізації її матеріально-технічної бази, удосконалення видів високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з урахуванням сучасних вимог. На підставі договору на виконання функцій генерального підрядника компанія «Укрпрофмед» 15 вересня 2011 року приступила до виконання інженерної підготовки будівельного майданчика до будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту».

Роботи на будівельному майданчику розпочато з 16 вересня у три зміни.