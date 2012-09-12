У Богатирьової запевняють, що ліків для онкохворих дітей вистачає

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, на сьогодні за результатами здійснених закупівель для забезпечення лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» укладено договорів на поставку лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування онкохворих дітей на загальну суму у 74,7 млн грн. При цьому лікарських засобів і виробів медичного призначення поставлено на суму 40,3 млн грн, що становить 54% від обсягу укладених договорів.

Загалом повністю або частково за закупівлями 2012 року поставлено 25 основних найменувань препаратів із 42 найменувань, які передбачені. Із 25 поставлених найменувань 19 лікарських засобів поставлено достроково.

Зокрема, повністю достроково поставлено Топотекан, Ритуксимаб, Філграстим, Ганцикловір, Антитимоцитарний глобулін кінський, Ітраконазол, Колостимітат натрію, Етопозид, Флударабін, Моксифлоксацин, Посаконазол, Ленограстим, Лінезолід, Іматініб та ін. Частково поставлено, здебільшого левова частина від загального обсягу закупівлі, препарати Цитарабін, Вориконазол, Темозоломід, Іфосфамід. Поставляються також і вироби медичного призначення. Дострокові поставки очікуються і в подальшому, зокрема у тому числі й у вересні.

На другому турі закупівель було виставлено решту препаратів із запланованого переліку. Зокрема, за результатами цих закупівель укладено договори на Антикоагулянт цитрату декстрози розчин АЦД-А, Амфотерицин-В ліпідний комплекс, Треосульфан.

Під час здійснення процедур не було закуплено 4 препарати. Зокрема, за препаратами Аспарагіназа та Антитимоцитарний глобулін кролячий закупівлі не відбулися, оскільки надані пропозиції учасників конкурсних торгів перевищували суму фінансування, що була передбачена на закупівлю. Закупівля препаратів Пегфілграстим та Ритуксимаб не відбулася у зв’язку з тим, що під час проведення процедури було надано менше двох пропозицій учасників конкурсних торгів, при чому дані пропозиції не відповідали медико-технічним вимогам за терміном придатності. Для здійснення процедури закупівель зазначених препаратів Постійною робочою групою прийнято такі рішення: змінити ціни закупівлі препаратів відповідно до листів іноземних фармвиробників, а також внести зміни щодо вимог до терміну придатності, які мають становити не менш як 15 місяців. Ці рішення дозволили розпочати повторну закупівлю вказаних препаратів за скороченою процедурою. Оголошення у Віснику державних закупівель планується до кінця цього тижня.

За результатами поставок у регіони лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичні заклади можуть належно проводити необхідні стандартизовані курси лікування відповідно до протоколів лікування онкохворих дітей, запевняють у МОЗ.