Генштаб сказав, що наступного року проведе останній призов до армії

Про це повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко.

За його словами, згідно з новою Військовою доктриною і Стратегією національної безпеки Україна переводить Збройні сили на контрактну основу.

«Ми маємо такі плани, щоб наприкінці наступного року провести останній призов на строкову військову службу. Рівень вимог до військовослужбовців тепер потребує професійного підходу й професійних навичок», – сказав віце-адмірал Кабаненко Радіо Свобода.

За його словами, поряд із скороченням Збройних сил відбувається зміна їхньої структури і переоснащення військових підрозділів, так «лише на відновлення кораблів направлено у п’ять разів більше коштів, аніж минулого року».