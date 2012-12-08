Київські профспілки виступили проти держбюджету-2013

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зустріч О.Попова із керівниками профспілок бюджетної сфери міста відбулася в п'ятницю.

Зокрема, учасники зустрічі дійшли згоди щодо проведення наступного тижня загальноміських громадських слухань щодо бюджету міста, під час яких будуть напрацьовані пропозиції вирішення проблемних питань, та направлені до уряду і Верховної Ради України.

На переконання О.Попова, затверджений 6 грудня державний бюджет України 2013 року не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормальної життєдіяльності столиці, у тому числі її бюджетної сфери.

«За усі роки моєї роботи в органах місцевого самоврядування, я ще жодного разу не зіштовхувався із таким способом формування державного бюджету – місцеву владу повністю усунено від участі у розробленні і обговоренні основних параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності столиці. Така ситуація мене вкрай не задовольняє, адже це фактично замах на права киян, і першочергово, на тих, хто працює у бюджетному секторі», – наголосив О.Попов.

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Керівники міських профспілок повністю розділили занепокоєння голови КМДА і висловили готовність до рішучих дій, аби разом із керівництвом міста захистити інтереси мешканців столиці, зазначається в повідомленні.

За словами О.Попова, з таким бюджетом стає під загрозою регулярність виплати зарплат працівникам бюджетної сфери Києва.

Більше того, кошти для надбавок до зарплат вчителям, медикам та іншим соціальним працівникам, муніципальної допомоги інвалідам і пенсіонерам, взагалі не передбачені.

Недофінансування негативно позначиться на роботі громадського транспорту, на якості утримання житлово-комунального господарства, медичному забезпеченні мешканців, якості освіти, енергетичній безпеці міста.

«У нас позиція єдина – ми повинні об’єднати наші зусилля і відстоювати інтереси вчителів, викладачів, студентів всієї бюджетної сфери, всієї київської громади. Ми категорично проти несправедливого драконівського державного бюджету України на 2013 рік, який абсолютно не враховує соціальні гарантії, в тому числі нашим освітянам. І ми абсолютно згідні з громадою Києва, бо нас підтримали інші галузі, тому що свої права треба відстоювати: як за круглим столом так і активними засобами», – сказав під час зустрічі голова профспілки освітян Києва Олександр Яцунь.