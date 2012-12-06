Попов проанонсував чорні часи для Києва

Розроблений урядом і затверджений народними депутатами державний бюджет України 2013 року не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормальної життєдіяльності столиці.

Про це йдеться у заяві голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова «з приводу замаху на права киян у діях уряду і Верховної Ради України 6-го скликання», переданій агентству УНІАН прес-службою КМДА.

Зокрема, заявив О.Попов, спосіб, у який формувався і затверджувався державний бюджет, виключив участь місцевої влади у розробленні і навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

«Урядова редакція закону про бюджет України наступного року позбавляє Київ можливості не тільки розвиватися, а й просто функціонувати», - наголосив він.

За словами О.Попова, запланований урядом прихований дефіцит бюджету столиці унеможливлює регулярність виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Крім того, кошти для муніципальної допомоги інвалідам і пенсіонерам, а також для надбавок до зарплат вчителям, медикам та іншим соціальним працівникам взагалі не передбачені.

«Недофінансування може спричинити перебої в роботі громадського транспорту, житлово-комунального господарства та інших сфер життєдіяльності столиці», - наголосив він.

У зв’язку з цим голова КМДА звернувся до профспілкових організацій, до новообраних народних депутатів із закликом об’єднатися для захисту інтересів киян.

«Сьогодні необхідно відпрацювати спільні дії, аби запропонувати вже новому уряду способи вирішення проблемних питань у фінансовому забезпеченні життєдіяльності Києва та інших територіальних громад України», - переконаний О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, в останній день роботи у пленарному режимі, Верховна Рада шостого скликання ухвалила закон про державний бюджет на 2013 рік, внесений урядом.

Указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України» Президент України Віктор Янукович підписав 3 грудня.

Того ж дня уряд подав на розгляд парламенту проект держбюджету на 2013 рік.