Нафтогаз хоче позичити в китайців 3,656 мільярда доларів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір взяти кредит на суму 3,656 млрд дол. у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation).

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 19 років. Дата акцепту — 7 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, яка передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Відповідний протокол було підписано 13 липня 2012 року першим заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігорем Поповичем і уповноваженим представником Держбанку розвитку КНР Лю Бо.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Наприкінці вересня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко прогнозував підписання кредитної угоди з Китаєм з метою реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям до кінця листопада поточного року.

Довідка УНІАН. У рамках українсько-китайської співпраці у вугільній галузі Державний банк розвитку КНР виділив Україні кредит у розмірі 85 млн дол. на модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля». Перший транш у розмірі 16 млн дол. було отримано у червні п.р. У цілому рамкова угода про співпрацю у вугільній галузі, підписана у вересні 2010 року, передбачає залучення грошових коштів для модернізації державних вугледобувних підприємств на загальну суму понад 1 млрд дол.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.