Україна за 20 років не подолала газову залежність від Росії
07:39, 15 грудня 2012Суспільство
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Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин зазначає, що Україна досі не вирішила питання газової залежності від Росії.
Олег Волошин
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу в Києві.
«Ті ризики і виклики, які були на початку існування незалежної України, вони повністю не зникли до цього часу. Наприклад, ми досі не вирішили питання залежності від Росії по газу. За 20 років це питання не було вирішено», - сказав О.Волошин.
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За його словами, «Україна не може бути повноцінно незалежною державою, якщо вона настільки сильно залежить по стратегічних ресурсах від свого сусіда».
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