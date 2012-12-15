Україна за 20 років не подолала газову залежність від Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу в Києві.

«Ті ризики і виклики, які були на початку існування незалежної України, вони повністю не зникли до цього часу. Наприклад, ми досі не вирішили питання залежності від Росії по газу. За 20 років це питання не було вирішено», - сказав О.Волошин.

На цю тему: Німецькі компанії можуть потіснити «Газпром» на ринку України

За його словами, «Україна не може бути повноцінно незалежною державою, якщо вона настільки сильно залежить по стратегічних ресурсах від свого сусіда».