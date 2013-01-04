ЗМІ: Депардьє прилетів до Києва
08:19, 04 січня 2013Суспільство
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Французький актор Жерар Депардьє прилетів до Києва.
Громадянин Росії Жерар Депардьє прилетів до Києва
Повідомляється, що актор має відвідати спектакль французького цирку "Фенікс" та провести один із закритих заходів.
Днями Депардьє відвідав виноробне господарство в Херсонській області.
Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство. У листі російським журналістам Депардьє відзначає, що обожнює Росію і має намір вивчити російську мову.
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