ЗМІ: Депардьє прилетів до Києва

Повідомляється, що актор має відвідати спектакль французького цирку "Фенікс" та провести один із закритих заходів.

Днями Депардьє відвідав виноробне господарство в Херсонській області.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство. У листі російським журналістам Депардьє відзначає, що обожнює Росію і має намір вивчити російську мову.

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