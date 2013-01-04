Депардьє обговорив свій переїзд до Росії з президентом Франції

У тексті звернення, наведеного на сайті "Першого каналу", Депардьє наголосив, що справді зробив запит на отримання російського паспорта і радий, що його запит був прийнятий. Він розповів, що обожнює Росію, її культуру, історію і спосіб мислення росіян, а також нагадав, що його батько "свого часу був комуністом".

Депардьє також висловив упевненість, що в Росії "добре жити", зазначивши, що Москва для нього "занадто великий мегаполіс", а він любить село і знає в Росії "багато дивовижних місць". Він повідомив, що має намір вивчати російську мову.

Актор зазначив, що вже обговорював ситуацію з президентом Франції Франсуа Олландом. "Він знає, що я дуже люблю вашого президента Володимира Путіна, і це взаємно", - заявив Депардьє, додавши, що вважає Росію "країною великої демократії". Він зазначив, що "це не та країна, де прем'єр-міністр міг би назвати громадянина своєї країни жалюгідним", коментуючи таким чином заяву глави уряду Франції Жан-Марка Ейро, який назвав "жалюгідним" його прагнення отримати громадянство іншої держави.

Своє звернення Депардьє завершив словами "дякую" і "слава Росії".

Про те, що Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство, було офіційно оголошено вранці 3 січня, нагадує Лента.ру. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше пояснив цей крок внеском французького актора в розвиток російського кінематографа.