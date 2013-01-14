У Лос-Анджелесі назвали лауреатів премії «Золотий глобус»

Найкращим фільмом року, на думку Асоціації іноземної преси в Голлівуді (HFPA), став трилер "Операція Арго" (Argo), а його творець Бен Аффлек удостоєний статуетки "Золотий глобус" як найкращий режисер.

Кілька днів тому такий самий вибір зробила Асоціація кінокритиків США, зміцнивши позиції номінанта на премію "Оскар".

Екранізація однойменного роману Віктора Гюго "Знедолені" (Les Miserables) Тома Хупера перемогла, на думку HFPA, в жанрі мюзиклу.

У номінації "найкраща драматична актриса" приз дістався Джесіці Честейн, яка відіграла співробітницю ЦРУ в драмі Кетрін Бігелоу "Ціль номер один" (Zero Dark Thirty); за найяскравішу комедійну роль відзначена Дженніфер Лоуренс у драмі-комедії "Мій хлопець - псих" (Silver Linings Playbook) Девіда Расселла. Найкращі чоловічі ролі, на думку HFPA, зіграли Деніел Дей-Льюїс (роль 16-го президента США в історичній стрічці Стівена Спілберга "Лінкольн") і Х'ю Джекман в "Знедолених" (Les Miserables) Тома Хупера.

"Золотий глобус" за найкращий зарубіжний фільм вручено творцям стрічки "Любов" (Amour, Німеччина, Франція, Австрія), яка номінована на "Оскар" як найкращий фільм і найкращий іноземний фільм.

РІА "Новости"