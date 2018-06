Оголосили номінантів на «Оскар»

Американська кіноакадемія в четвер оголосила номінантів, які претендують на головну в світі кінематографічну премію - "Оскар", власники якої стануть відомі на 85-й церемонії 25 лютого.

У категорії "Найкращий фільм року" представлені "Любов" (Amour) Михайла Ханеке, вестерн Квентіна Тарантіно "Джанго звільнений" (Django Unchained), біографічний фільм Стівена Спілберга "Лінкольн" (Lincoln), політичний трилер Бена Аффлека "Операція" Арго "( Argo), драма Кетрін Бігелоу "Ціль номер один" (Zero Dark Thirty), присвячена операції з усунення Усами бін Ладена, драма Енга Лі "Життя Пі" (Life of Pi), драма-комедія "Мій хлопець псих" (Silver Linings Playbook ) Девіда Расселла, фантастична драма "Звірі дикого півдня" (Beasts of the Southern Wild) Бена Зайтліна, екранізація однойменного роману Віктора Гюго "Знедолені" (Les Miserables) Тома Хупера.

У номінації "Найкраща драматична актриса" представлені Джессіка Честейн, Еммануель Ріва, Наомі Воттс, Дженніфер Лоуренс і Кувенжане Волліс.

На "Найкращу чоловічу роль" претендують, на думку Академії, Бредлі Купер, Дензел Вашингтон, Деніел Дей-Льюїс, Хоакін Фенікс і Х'ю Джекман. До п'ятірки найкращих зарубіжних, не англомовних фільмів увійшли "Любов" (Amour, Німеччина-Франція-Австрія), "Королівські справи" (A Royal Affair, Швеція), "Кон-Тікі" (Kon-Tiki, Данія-Великобританія-Норвегія), "Відьма війни" (War Witch, Канада), "Ні" (No, Чилі).

