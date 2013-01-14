Банкіри думають, що новий глава НБУ «жорстко рубоне» проблемні банки
Експерти сумніваються, що НБУ буде проводити самостійну політику.
Банкіри вважають, що політика Нацбанку мало зміниться після призначення Ігоря Соркіна. Експертів опитував Комерсант-Україна.
"Ігор Соркін прийшов не зі сторони він давно працює в структурі Нацбанку. Я не очікую змін, збережеться послідовність", - підкреслила глава правління Креді Агріколь Банку Євгенія Чемерис. На її думку, курс гривні буде підтриманий резервами НБУ. З урахуванням того, що міністр фінансів Юрій Колобов та перший віце-прем'єр Сергій Арбузов разом працювали в НБУ, банкіри впевнені, що вони будуть діяти в "щільній зв'язці" з Ігорем Соркіним, і розбіжностей між ними не виявиться. "Він буде виконувати інструкції, що надходять зверху. І, на жаль, в цих інструкціях не будуть на першому місці ліквідність банківської системи, зростання ВВП і вирішення бюджетних проблем", - вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Але в Нацбанку можливе існування різних центрів впливу. "Всі документи спочатку несли на підпис заступнику голови НБУ Валерію Прохоренку, який ближче до" сім'ї ", - говорить один з чиновників. - Без нього важливі питання не вирішувалися. Так буде і зараз. Ймовірно, це тимчасове призначення".
Втім, рішучі дії з боку нового голови НБУ все-таки можливі. "Ігор Соркін прекрасно знає, які банки є проблемними, і його поставили, щоб він своєю жорсткою рукою їх рубонув, - сказав один з банкірів, знайомий з кадровими ротаціями в НБУ. - Хтось повинен взяти на себе відповідальність за ліквідацію великої кількості банків . Це викличе серйозне протистояння, тому що за кожним банком стоїть хтось із "серйозних людей" ". "У системі багато неплатоспроможних банків, серед яких є і великі, і найбільші, - погоджується Олександр Сугоняко. - Ігор Соркін дійсно може вигребти всі накопичені проблеми і піти. Тим часом паралельно з очищенням системи слід проводити структурні реформи, що сприяють росту економіки. Але хто їх буде реалізовувати, я не бачу ".