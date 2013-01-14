Банкіри думають, що новий глава НБУ «жорстко рубоне» проблемні банки

Банкіри вважають, що політика Нацбанку мало зміниться після призначення Ігоря Соркіна. Експертів опитував Комерсант-Україна.

"Ігор Соркін прийшов не зі сторони він давно працює в структурі Нацбанку. Я не очікую змін, збережеться послідовність", - підкреслила глава правління Креді Агріколь Банку Євгенія Чемерис. На її думку, курс гривні буде підтриманий резервами НБУ. З урахуванням того, що міністр фінансів Юрій Колобов та перший віце-прем'єр Сергій Арбузов разом працювали в НБУ, банкіри впевнені, що вони будуть діяти в "щільній зв'язці" з Ігорем Соркіним, і розбіжностей між ними не виявиться. "Він буде виконувати інструкції, що надходять зверху. І, на жаль, в цих інструкціях не будуть на першому місці ліквідність банківської системи, зростання ВВП і вирішення бюджетних проблем", - вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Але в Нацбанку можливе існування різних центрів впливу. "Всі документи спочатку несли на підпис заступнику голови НБУ Валерію Прохоренку, який ближче до" сім'ї ", - говорить один з чиновників. - Без нього важливі питання не вирішувалися. Так буде і зараз. Ймовірно, це тимчасове призначення".

Втім, рішучі дії з боку нового голови НБУ все-таки можливі. "Ігор Соркін прекрасно знає, які банки є проблемними, і його поставили, щоб він своєю жорсткою рукою їх рубонув, - сказав один з банкірів, знайомий з кадровими ротаціями в НБУ. - Хтось повинен взяти на себе відповідальність за ліквідацію великої кількості банків . Це викличе серйозне протистояння, тому що за кожним банком стоїть хтось із "серйозних людей" ". "У системі багато неплатоспроможних банків, серед яких є і великі, і найбільші, - погоджується Олександр Сугоняко. - Ігор Соркін дійсно може вигребти всі накопичені проблеми і піти. Тим часом паралельно з очищенням системи слід проводити структурні реформи, що сприяють росту економіки. Але хто їх буде реалізовувати, я не бачу ".