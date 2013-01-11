Єфремов каже, що опозиція дарма сумнівається: Соркін - легітимний

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що новий голова Національного банку України Ігор Соркін є цілком легітимним, незважаючи на те, що представники опозиції ставлять під сумнів процедуру голосування за ухвалення відповідного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив під час брифінгу.

“Рішення Верховної Ради ухвалено. І з моменту його ухвалення та представлення голови керівному складу, він вважається легітимним”, - сказав О.Єфремов.

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При цьому він висловив обурення, що представники опозиції заважали голосувати народним депутатам від фракції Партії регіонів і висмикували у них з рук картки для голосування.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення спецкомісії для розслідування факту неперсонального голосування за призначення голови НБУ.