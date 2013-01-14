Кабміну пропонують напряму визначати тарифи на тепло і воду

Згідно з повідомленням, комісія розробила й внесла до Кабміну постанови, згідно з якими уряд визначатиме рівень зміни тарифів на тепло- й водопостачання, а також графік таких змін.

При цьому регулятор у відповідь на публікації в ЗМІ зазначає, що не планує 30-процентного підвищення тарифів на тепло і воду в Україні.

Розрахунки з корегування тарифів були зроблені Нацкомісією влітку 2012 року в рамках виконання завдання з приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня. Восени 2012 року розрахунки було передано в Кабінет міністрів для узгодження. Розрахунки показували, що доведення тарифів до рівня покриття буде достатньо суттєвим і відчутним для населення, тому графік корегування тарифів був відхилений.

У Нацкомпослуг пояснили, що існує два терміни - «економічно обгрунтований» тариф (яким тариф повинен бути) і «тариф до оплати за надану послугу» (скільки платить населення).

Станом на 14 січня 2013 р., за розрахунками комісії, в середньому по Україні економічно обгрунтований тариф на теплову енергію для населення становить 325 грн/Гкал. (діючий - 227 грн/Гкал., рівень відшкодування - 70%).

У сфері водопостачання середня економічно обгрунтована вартість 1 куб. м води для населення становить 5,97 грн (діючий тариф - 3,63 грн/куб. м, рівень покриття - 60%). Різницю між економічно обгрунтованим і діючим тарифом відшкодовує держава.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання й ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування й постачання тепла, водопостачання та водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання та водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).