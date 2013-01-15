У Газпрому за 2012 рік експорт впав на 8%

Таким чином, «Газпром» зменшив видобуток у 2012 році на 4,9%, експорт - на 8%.

Про це повідомив журналістам голова холдингу Олексій Міллер в Новому Уренгої, передає агентство «Прайм».

«Наші потужності видобутку становлять 600 млрд кубометрів. Минулого року ми видобули 488 млрд кубометрів... Експорт до далекого зарубіжжя, за попередніми даними, становив 138 млрд кубометрів», - сказав О.Міллер.

План «Газпрому» з видобутку в 2012 році становив 528,6 млрд кубометрів газу.

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Минулого тижня міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку газу в країні скоротився в 2012 році на 2,2% - до 655 мільярдів кубометрів, по "Газпрому" - на 5,1% - до 482 мільярдів кубометрів. Дані самого газового холдингу виявилися дещо оптимістичнішими.

Що стосується експорту, то Міненерго повідомляло загальні цифри з продажу російського газу за кордон, головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, у 2012 році: 186 мільярдів кубів (зниження на 8,7% порівняно з попереднім роком).

Видобуток «Газпрому» в 2011 році зріс на 0,9% - до 513,2 мільярдів кубометрів, експорт до Європи - на 8,2% - до 150 мільярдів кубометрів. Поставки газу в країни ближнього зарубіжжя збільшилися тоді на 3,08 мільярда кубометрів і становили 71,1 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Газпром" чекала за підсумками 2012 року видобуток газу на рівні близько 500 мільярдів кубометрів, у 2013 році чекає приблизно на тому самому рівні.