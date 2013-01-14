У Fitch кажуть, що у 2013-му Газпром продасть у Європу ще менше газу

Про це УНІАН повідомили в рейтинговому агентстві Fitch.

При цьому наголошується, що дані за обсягами продажів російського газу за 2012 р. свідчать, що продаж газу «Газпромом» у Європі і країнах колишнього СРСР впав трохи більше, аніж очікувалося агентством.

«Європа і країни колишнього СРСР залишаються ключовими ринками для «Газпрому», який є монополістом з експорту російського природного газу. Наприклад, у другому півріччі 2012 року компанія одержала більш як 76% виручки від продажу газу за межами Росії, на яку припадало лише 44% від обсягу продажів газу. Зниження обсягів і цін з поставок газу до Європи частково викликане судовими розглядами з боку деяких європейських покупців газу, а також переговорами щодо перегляду цін і подальшими компенсаційними виплатами», - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків Fitch, це свідчить, що позиції «Газпрому» в Європі залишаються певною мірою непростими.

Проте Fitch вважає, що ціни й обсяги споживання газу в Європі за угодами «бери або плати» не зазнають значних змін в осяжному майбутньому. Умови «бери або плати» зазвичай поширюються на 80% обсягів поставок газу за контрактами, тому є деякий запас для зниження обсягів поставок газу, перш ніж спрацюють положення «бери або плати». Поступки «Газпрому» європейським покупцям становили не більше 10-15% сумарної ціни, що базується на нафті, і ціна за цими контрактами залишається істотно вищою за ринкові ціни на газ, які нині практично не пов'язані з ціною на нафту.

На думку Fitch, «Газпрому» доведеться продовжити переговори щодо подальших поступок з тими європейськими покупцями, які можуть мати альтернативні джерела поставок газу.

Агентство вважає, що ВВП в єврозоні скоротиться на 0,1% у 2013 р. після очікуваного зниження на 0,5% у 2012 р. Ця тенденція повинна змінитися на зворотну у 2014 р., коли Fitch прогнозує зростання ВВП на 1,2%. Агентство очікує, що попит на газ у Європі залишиться слабким у 2013 р. і може почати підвищуватися у 2014 р.

При цьому наголошується, що розслідування щодо зловживань на ринку, розпочате щодо Газпрому Європейською комісією минулою осені, також продовжується. Fitch не прогнозує якихось наслідків для рейтингів компанії в результаті цього розслідування, але воно може зрештою ослабити позиції «Газпрому» в переговорах з деякими ключовими європейськими покупцями і мати довгострокові фінансові наслідки для компанії.

Минулого тижня Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 р. до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу Газпромом знизився на 5,1% до 482 млрд куб. м. Продаж російського газу за кордон у 2012 р., головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% до 186 млрд куб. м. Газпром раніше повідомляв про зниження обсягів продажу до Європи на 10% у 1 півріччі 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажу до країн колишнього СРСР.

Довідка УНІАН. У січні міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 г - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизився на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон у 2012 г, головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажу до Європи на 10% в 1 половині 2012 г і скорочення на 29% обсягів продажу до країн колишнього СРСР.