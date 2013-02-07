Головнокомандувач ЗСУ прогнозує, що останній дембель буде у 2014 році

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони з посиланням на Головнокомандувача Збройних сил України Володимира Заману.

Під час поїздки до Львівської області В.Замана нагадав, що одним з аспектів Державної комплексної програми реформування і розвитку ЗСУ на 2013-2017 роки, яка розробляється, є перехід на військову службу за контрактом. «Передбачається восени 2013 року здійснити крайній призов на строкову військову службу і перехід вітчизняного війська на комплектування за контрактом. Тож, за нашими прогнозами, вже восени 2014 року звільнятимуться у запас останні строковики», – наголосив генерал-полковник В.Замана.

За його словами, цей крок продиктований тим, що термін строкової служби здебільшого не дозволяє на якісному рівні підготувати військовослужбовця до виконання покладених на нього завдань.

«Розглядалося кілька варіантів: повернення дворічного терміну строкової військової служби, який, до речі, сьогодні серйозно розглядається у наших російських колег, або переходити на контрактну службу, що, власне, й було обрано. Адже цілком зрозуміло, що нині думка про збільшення терміну служби строковика є безперспективною і застарілою. А військовослужбовець-контрактник – це людина, яка цілком присвячує себе службі в армії», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що практично є два роки для того, щоб завершити перехід на професійну армію. За цей час треба укомплектувати військові частини військовослужбовцями військової служби за контрактом, підготувати відповідну матеріальну базу, вирішити соціальні питання і змінити весь устрій військової служби.