Київ пустить 15 мільйонів на реконструкцію парків і зон відпочинку

Згідно із затвердженим Київрадою столичним бюджетом, текст якого має УНІАН, на відповідні роботи планується витратити загалом не менш як 15 млн грн.

Відповідно до документу, на реконструкцію парку Кіото передбачено 7,5 млн грн – 1,6 млн грн на першочергові роботи і 5,9 млн грн – на інші.

На реконструкцію паркової зони навколо озера Тельбін (ІІ черга) планується витратити 1,5 млн грн, на роботи з упорядкування зони відпочинку озера – 1,2 млн грн.

На роботи з реконструкції парку «Молодіжний» у бюджеті міста передбачено 1,4 млн грн; на реконструкцію паркової зони по проспекту Маяковського і Площі Анкари (ІІ та ІІІ черги) – 1,3 млн грн; парку Партизанської Слави – 1 млн грн; парку «Нивки» - 900 тис. грн; на реконструкцію парку вздовж вул. А.Малишка (Дніпровський район) – 482 тис. грн; парку відпочинку біля озера «Кирилівське» (Оболонський район) 280 тис. грн; на реконструкцію паркової території по вул. А.Ахматової, 43 (Дарницький район) - 1,7 млн грн.

Крім того, бюджетом столиці передбачено кошти на продовження реконструкцій бульварів та вулиць. Так, на оновленні бульварної частини вул. Маршала Тимошенка з влаштуванням фонтанного комплексу заплановано освоїти 690 тис. грн; на роботах з реконструкції вулиць Верхній та Нижній вал – 2,6 млн грн.

Також влада міста планує цього року продовжити роботи з реконструкції Андріївського узвозу: 1 млн грн у бюджеті передбачено на реконструкцію мереж, упорядкування та озеленення вулиці з реконструкцією дорожнього покриття й 1,2 млн грн – на реставрацію та ремонт фасадів будівель.