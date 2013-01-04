Дозвіл на скандальне будівництво біля озера Тельбін у Києві анулювали

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпровського району міста Києва.

Як повідомляється, наказ про анулювання дозволу на будівництво Інспекцією архбудконтролю видано за результатами розгляду подання, внесеного прокуратурою Дніпровського району Києва щодо усунення порушень містобудівного законодавства.

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Нагадаємо, прокуратура Дніпровського району зобов’язала контролюючі органи перевірити законність виділення земельної ділянки, передачі її в оренду та видачі дозволу на початок виконання будівельних робіт уздовж берегової лінії озера. Доручення про проведення перевірки надано Державній екологічній інспекції в м. Києві, столичним інспекціям архбудконтролю та сільського господарства.

*** За інформацією «Української правди», у четвер, 3 січня, мешканці столичних Березняків, протестуючи проти будівництва на озері Тельбін, перекрили дорогу та знесли будівельний паркан.

”В акції взяли участь більше 300 киян, які на знак протесту проти будівництва в рекреаційній зоні перекрили автодорогу по вулиці Шумського і в чергове знесли паркан, яким огороджений будівельний майданчик”, - йдеться в повідомлені.

Акція проти забудови озера Тельбін носить безстроковий характер. Мешканці Березняків і всі небайдужі кияни обіцяють, що стоятимуть, поки Київрада на найближчому пленарному засіданні не повернеться до питання скасування передачі земельної ділянки під будівництво ТОВ ”Аквапарк”.

Як повідомлялося раніше, столичне озеро Тельбін, що на Березняках, вирішили забудувати житловими будинками. У листопаді біля водойми з`явилися будівельний паркан і техніка. Після цього кияни вже виходили на акції протесту. Зокрема, вже трощили паркан на будівництві.