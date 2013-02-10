У Дніпропетровську вночі горів торгівельний комплекс
10:25, 10 лютого 2013Суспільство
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Вчора о 23:50 у Дніпропетровську пожежники ліквідували пожежу у торгівельному комплексі.
Жертв та постраждалих немає / Фото : provse.te.ua
Вчора близько 23:00 у Дніпропетровську по вул. Боброва згоріли 7 торгівельних кіосків та пошкоджено торгівельний комплекс ”Люкс”. Загальна площа пожежі склала 600 кв.м., повідомляє прес-служюа МНС.
Жертв та постраждалих немає. За годину дев’ять відділень пожежно-рятувальної служби загасили пожежу. Причина виникнення вогню наразі з’ясовується.
Як повідомляв УНІАН, вчора у Києві горів Гостинний двір. Вогонь виник в 2.14 в горищному приміщенні, площа пожежі перевищила 200 кв.м., вогонь пошкодив конструктивні елементи покрівлі. Причина пожежі та збитки з’ясовуються.
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