У Дніпропетровську вночі горів торгівельний комплекс

Вчора близько 23:00 у Дніпропетровську по вул. Боброва згоріли 7 торгівельних кіосків та пошкоджено торгівельний комплекс ”Люкс”. Загальна площа пожежі склала 600 кв.м., повідомляє прес-служюа МНС.

Жертв та постраждалих немає. За годину дев’ять відділень пожежно-рятувальної служби загасили пожежу. Причина виникнення вогню наразі з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Києві горів Гостинний двір. Вогонь виник в 2.14 в горищному приміщенні, площа пожежі перевищила 200 кв.м., вогонь пошкодив конструктивні елементи покрівлі. Причина пожежі та збитки з’ясовуються.