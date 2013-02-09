"Гостинний двір" горів більше чотирьох годин

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь виник в 2.14 в горищному приміщенні, площа пожежі перевищила 200 кв.м., вогонь пошкодив конструктивні елементи покрівлі.

О 6.30 рятувальники у складі 19 розрахунків локалізували пожежу.

Жертв і постраждалих немає. Причина загоряння та величина збитків встановлюються.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

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19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня 2012 року, згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти розпочали акцію протесту. На території Гостинного двору з літа перебувають кияни, що захищають історичну будівлю від початку реконструкції та в її ході здійснення перебудови.

20 грудня директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостинного двору.