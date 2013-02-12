У МВС запевняють, що слідчі прийшли не в приймальню Авакова, а до сусідів

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції підтвердили, що слідчі дії дійсно проводяться у одному з приміщень по вулиці Отакара Яроша в Харкові, однак їх проводять за рішенням суду в рамках кримінального провадження, відкритого стосовно посадових осіб одного з приватних банків міста.

«Головне управління МВС України в Харківській області повідомляє, що слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області на виконання рішення Київського районного суду міста Харкова, в рамках кримінального провадження, відкритого стосовно посадових осіб одного з приватних банків міста, 12 лютого поточного року в одному з приміщень по вулиці Отакара Яроша проводяться відповідні слідчі дії», - йдеться в повідомленні.

«Разом з тим повідомляємо, що безпосередньо в громадській приймальні одного з народних депутатів України, яка знаходиться в одному приміщенні з об’єктом кримінальної справи, жодних слідчих дій не відбувається. Наголошуємо на тому, що працівники міліції діють виключно в рамках закону», - підкреслили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар А.Авакова Наталія Статівко повідомила журналістам, що близько 11.30 у приміщення по вулиці Отакара Яроша, 16-б, де розташована приймальня депутата, прибули співробітники правоохоронних органів, які заявили про намір проводити слідчі дії.