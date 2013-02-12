Прес-секретар: До приймальні Авакова нагрянули слідчі
12:21, 12 лютого 2013Політика
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У Харкові у приміщенні приймальні народного депутата України від «Батьківщини» Арсена Авакова проводяться слідчі дії.
Аваков терміново виїхав до офісу
Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар А.Авакова Наталія Статівко.
За її словами, у приміщення по вулиці Отакара Яроша, 16-б, де розташована приймальня депутата, а також офіс АТ “Інвестор”, засновником якого є А.Аваков, сьогодні близько 11.30 прибули співробітники правоохоронних органів, які заявили про намір проводити слідчі дії.
“Народний депутат Аваков з групою народних депутатів виїхали на місце, щоб розібратися з ситуацією”, - сказала Н.Статівко.
У Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області УНІАН повідомили, що перевіряють цю інформацію.
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