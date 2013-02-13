Експерт змалював, що чекає українську армію після скасування призову

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому М.Сунгуровський наголосив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

"Скасувавши призов і перевівши армію на контрактну форму, ми отримаємо до всього армію безробітних. Що влада буде робити з інститутом прапорщиків?", - заявив М.Сунгуровський.

На його думку, відмова від призову - це лише одна зі складових переходу до професійної контрактної армії: "Професійний військовий повинен думати про те, як виконати свій воїнській обов'язок, а не як прогодувати свою сім'ю. А для цього необхідне гідне матеріальне забезпечення Збройних сил".

При цьому експерт зазначив, що на 2013 рік фінансування армії вже скоротилося на 1 млрд грн порівняно з минулим роком.

За інформацією М.Сунгуровського, Генштаб вітчизняної армії провів підрахунки, за якими перехід на контрактну форму служби можливо здійснити послідовно у три етапи - до 2023 року, і це потребуватиме 49 млрд грн, але влада обрала «різкий шлях», який, на думку експерта, лише створить соціальне напруження у Збройних силах.

Окрім того, М.Сунгуровський наголосив, що така реформа негативно вплине на боєздатність української армії: "Якщо зараз наші війська є боєздатними лише умовно, то після скасування призову вони втратять боєздатність навіть номінальну".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана заявив, що Міністерство оборони планує впродовж двох років здійснити перехід до професійної армії.

«Передбачається восени 2013 року здійснити крайній призов на строкову військову службу і перехід вітчизняного війська на комплектування за контрактом. Тож, за нашими прогнозами, вже восени 2014 року звільнятимуться у запас останні строковики», – наголосив генерал-полковник В.Замана.