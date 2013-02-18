Міліція: від вибуху у київському ресторані постраждали 11 його працівників

Міліція проводить перевірку щодо вибуху газового балона в ресторані у центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Як нагадали в міліції, 17 лютого о 15.18 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про виникнення пожежі внаслідок вибуху в ресторані по вул. В.Васильківська, 23 (ресторан «Апрель» - УНІАН).

Попередньою перевіркою встановлено, що приблизно о 15.10 у підвальному приміщені 5-поверхового будинку (2-5 поверхи житлові квартири), де розташована кухня та складські приміщення ресторану, стався вибух газового балона, з наступним горінням. О 15.35 пожежу було ліквідовано.

Згідно з поясненнями очевидців, на момент вибуху в приміщенні ресторану відвідувачів закладу не було, перебував лише обслуговуючий персонал. Від вибуху постраждали 11 працівників ресторану. Їх з різними тілесними ушкодженнями, в тому числі з опіками тіла різного ступеня, було госпіталізовано у медичні заклади міста.

Внаслідок вибуху пошкоджено близько 130 кв. м перекриття між підвальним приміщенням та першим поверхом, частково пошкоджені декілька не несучих перегородок у підвалі, зазначається в повідомленні.

Слідчим відділом Печерського райуправління ГУМВС України в Києві подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1. ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого). Розпочато досудове слідство.