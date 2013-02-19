Соціолог вважає, що з корупцією у вузах можна покінчити

Так вважає директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході круглого столу вона сказала, що «в Україні дуже багато вищих навчальних закладів, випускники яких уже зараз не можуть працевлаштуватись, оскільки не мають необхідної професійності».

За словами І.Бекешкіної, якщо ж буде запроваждено ЗНО для отримання диплому про вищу освіту, «ніхто не буде вступати до закладів з низьким рейтингом», і це призведе до скорочення кількості таких вишів.

Як сказала І.Бекешкіна, наступним аспектом необхідності введення ЗНО у навчальний процес вишів є знищення корупції. «Який сенс студенту платити за залік чи іспит, якщо по закінченні він все одно не пройде ЗНО і може не отримати диплом?», - зауважила вона.

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Як логічний результат поширення ЗНО в українських вишах І.Бекешкіна бачить підвищення загального рівня якості вищої освіти.

«Очевидно, що якщо на виході буде перспектива незалежного оцінювання знань, навчальні заклади змінять свою кадрову політику і будуть боротися за кращих викладачів, будуть намагатися дати студентам знання і вимагати їх від студентів, незалежно від того, чи на контрактній формі студент навчається, чи на бюджетній», - сказал експерт.