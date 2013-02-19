Соціолог вважає, що з корупцією у вузах можна покінчити
Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання на всіх ланках вищої освіти, зокрема, під час випускних іспитів, вирішить цілу низку проблем сфери освіти
Так вважає директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.
Як передає кореспондент УНІАН, у ході круглого столу вона сказала, що «в Україні дуже багато вищих навчальних закладів, випускники яких уже зараз не можуть працевлаштуватись, оскільки не мають необхідної професійності».
За словами І.Бекешкіної, якщо ж буде запроваждено ЗНО для отримання диплому про вищу освіту, «ніхто не буде вступати до закладів з низьким рейтингом», і це призведе до скорочення кількості таких вишів.
Як сказала І.Бекешкіна, наступним аспектом необхідності введення ЗНО у навчальний процес вишів є знищення корупції. «Який сенс студенту платити за залік чи іспит, якщо по закінченні він все одно не пройде ЗНО і може не отримати диплом?», - зауважила вона.
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Як логічний результат поширення ЗНО в українських вишах І.Бекешкіна бачить підвищення загального рівня якості вищої освіти.
«Очевидно, що якщо на виході буде перспектива незалежного оцінювання знань, навчальні заклади змінять свою кадрову політику і будуть боротися за кращих викладачів, будуть намагатися дати студентам знання і вимагати їх від студентів, незалежно від того, чи на контрактній формі студент навчається, чи на бюджетній», - сказал експерт.