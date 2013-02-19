У столичному Гідропарку горіло кафе

Сьогодні, 19 лютого, о 7:05 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в кафе «Вовк» по вул. Микільсько-Слобідська, що у Гідропарку.

Як повідомляє прес-служба територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на місце події прибули два пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники одразу приступили до розвідки будівлі площею 120 кв. м.

О 8:41 пожежу було ліквідовано.

За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок аварійних режимів в роботі електромереж.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події продовжує працювати оперативна група ГУ ДСНС у місті Києві.