У столичному Гідропарку горіло кафе
10:36, 19 лютого 2013Суспільство
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У Києві в Гідропарку горіло кафе
У Гідропарку горіло кафе
Сьогодні, 19 лютого, о 7:05 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в кафе «Вовк» по вул. Микільсько-Слобідська, що у Гідропарку.
Як повідомляє прес-служба територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на місце події прибули два пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники одразу приступили до розвідки будівлі площею 120 кв. м.
О 8:41 пожежу було ліквідовано.
За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок аварійних режимів в роботі електромереж.
Жертв та постраждалих немає.
На місці події продовжує працювати оперативна група ГУ ДСНС у місті Києві.
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