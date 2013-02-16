Горів «Полтавахолод»

У суботу в Полтаві на 4-му поверсі адміністративного корпусу ПАО «Полтавахолод» сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, займання сталося о 10:02, вогнем знищено пакувальний папір, побутові меблі, закопчено стіни.

Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі побутового холодильника. Збитки встановлюються. Врятовано адміністративний корпус і виробничі цехи.

У гасінні пожежі були задіяні 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста Полтави і 32 чоловік особового складу.