У Здолбунові на три години зупиняли рух потягів

У Рівненській області на станції Здолбунів Львівської залізниці сьогодні зранку, 19 лютого, через виявлення підозрілого предмета, схожого на саморобний вибуховий пристрій, більш ніж на три години було зупинено рух потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, повідомлення про виявлення на залізничній колії підозрілого предмета до правоохоронців надійшло близько 6-ї години ранку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група з числа працівників міліції та прокуратури.

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Під час огляду встановлено, що невідома особа залишила на залізничних рейках 2 цеглини, обгорнуті папером та з'єднані між собою проводом. Будь-яких вибухонебезпечних предметів з місця події вилучено не було.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені органами внутрішніх справ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 279 КК України (блокування транспортних комунікацій). Згідно із законом, відповідальність за вчинений злочин передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вказаного злочину. Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області.