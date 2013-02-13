У Херсоні жінка «замінувала» торгово-розважальний центр

Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело в правоохоронних органах області, на телефон служби "101" зателефонувала невідома жінка, яка представилася громадянкою Кругловою і повідомила, що будівля ТРЦ замінована. Жодних вимог вона не висунула і після повідомлення "про бомбу" кинула трубку.

До будівлі ТРЦ прибули підрозділи міських і обласних структур МВС, МНС, ДАІ, медичні служби. За півгодини з будівлі ТРЦ було евакуйовано більш як 1 тис. відвідувачів, і підривники обстежували ТРЦ, торговельна площа якого складає понад 65 тис. кв м. Жодних вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

За неофіційною інформацією, одна з версій події - помста незадоволеної відвідувачки ТРЦ, якій охорона Fabrika не дозволила паркувати авто на пішохідній зоні біля входу в ТРЦ.

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Хто саме "пожартував" про бомбу, встановить розслідування. Поки що слідство вивчає відеозаписи камер спостереження, які встановлені по всьому периметру ТРЦ, у торговельних площах і на автопарковці.