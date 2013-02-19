Вищий адмінсуд ускладнив життя пікетувальникам

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) зобов’язав київських пікетувальників подавати повідомлення про проведення заходів за 10 днів. Про це йдеться в ухвалі ВАСУ від 23 січня 2013 року в справі за позовом КМДА до об’єднання інвалідів «Союз Чорнобиль Україна». Про це повідомляється на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини.

Суд відзначив, що «Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань , їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого врегулювання».

Та оскільки такого законодавства не існує, то міська рада може самостійно встановлювати строки подання повідомлення. Зокрема Київська міська рада встановила строк 10 днів. І суд вважає такий строк адекватним.

Фактично можна розуміти, що своєю ухвалою ВАСУ дозволяє міськрадам самостійно встановлювати строки подання повідомлень про проведення мирних акцій. Аж доки це не буде врегульоване відповідним законом. Ухвала оскарженню не підлягає.

За словами Михайла Тарахкала, директора зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки, це рішення є дивним і незрозумілим. «Оскільки ст. 39 Конституції чітко передбачає, що будь-які обмеження реалізації права на мирні зібрання, у тому числі щодо строків повідомлення про такі заходи, можуть здійснюватися виключно на підставі закону. Для мене очевидно, що положення КМДА не є Законом України. І тому жодним чином обмежувати право на проведення мирних зібрань воно не може. Більш того, з практичної точки зору, існують ситуації, в яких просто неможливо повідомити владу за 10 днів про проведення мирного зібрання. Адже можуть статися події, про які не має можливості повідомляти завчасно, і на які потрібно реагувати одразу. Більше того, рішення, яке змінює всю практику судочинства в такій суспільно-важливій сфері як мирні зібрання, має бути детально мотивоване. Ухвала ж, про яку іде мова, на мою думку, практично не містить обґрунтування, чому суд вважає, що положення КМДА мають силу закону».

Координатор партнерства «За свободу мирних мирних зібрань» Максим Лациба переконаний, що ця ухвала суду може стати дуже небезпечною для активістів у всіх областях України. Адже тепер місцева влада може визначити строк і 10 і 15 і 20 днів для подання повідомлення. І відповідно до ухвали ВАСУ це буде законно, аж доки не буде прийнятий Закон, що регулюватиме ці питання. «Наше партнерство наполягає на прийнятті ліберального закону, який відповідатиме європейським стандартам. В проекті закону, який ми пропонуємо, строк подання повідомлення повинен бути не більше 48 годин. І звісно передбачені стихійні мирні збори», зазначив пан Лациба.