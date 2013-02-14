Беркут затримав сімох учасників акції протесту на Банковій

Близько десятка учасників акції протесту на захист засуджених та затриманих за графіті із зображенням обличчя, схожого на Януковича, не змогли потрапити до Адміністрації президента, оскільки міліція перекрила підхід до будівлі на Банковій. У свою чергу правоохоронці не пояснили, чому не пускають і радили звертатися в суд.

Учасники акції розгорнули банер з надписом: «Малюнок – не злочин», а після виступів кількох активістів, вони дістали портрет президента і хотіли поставити на ньому червону цятку.

В цей час на них накинувся «Беркут». Почалася бійка. Сімох учасників затримали, передає Тиждень.

Їм інкримінують дрібне хуліганство. Активістам загрожує до 15 діб арешту.

«Міліціонери кажуть, що ми чіплялися до громадян, спровокували бійку», – повідомив один із затриманих активістів, сумчанин Андрій Рибалко.

Він також зазначив, що кільком затриманим інкримінують 185 статтю – опір працівникам міліції.

Активісти звертаються до журналістів та інших людей, які були присутні біля Адміністрації президента під час акції протесту, із проханням, за необхідності, виступити свідками у суді.

Як відомо, Зарічний районний суд Сум 14 січня засудив Ігоря Ганненка до одного року і восьми місяців позбавлення волі, а Володимира Никоненка – до одного року обмеження волі за зроблений ним трафаретний малюнок обличчя, схожого на Януковича.