Виробники кажуть, що Росія повернула українську курятину через погану упаковку

Один з найбільших виробників курятини «Агромарс Україна», представлений на українському ринку торговельною маркою «Гаврилівські курчата», пояснює повернення з Росії 40 тонн експортованої м’ясопродукції порушенням стандартів упаковки, повідомила прес-служба компанії.

Напередодні Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) не пропустила для реалізації на ринку Росії партію м'ясної продукції компанії. За даними Россільгоспнагляду, в м'ясі було виявлено значне перевищення допустимої норми мікроорганізмів, що свідчить про порушення санітарних правил і технологічного режиму виготовлення, а також термінів і температурних режимів зберігання, транспортування і реалізації продукції. Партія була повернена виробникові.

Проте, «Агромарс Україна» стверджує, що згідно з експертною оцінкою жодних порушень, пов'язаних з перевищенням допустимої норми мікроорганізмів у поверненій партії виявлено не було.

«На вторинній упаковці (картонні коробки) маркувальна етикетка наклеєна таким чином, що розтин упаковки можливий без порушення цілісності маркувальної етикетки», - цитує прес-служба акт про повернення вантажу.

Довідка УНІАН. ТОВ "Комплекс Агромарс" – вертикально інтегрований аграрний холдинг із замкнутим циклом виробництва: від вирощування зернових культур, виробництва комбікормів, вирощування племінної та бройлерної птиці і до переробки м'яса та його реалізації через власну франчайзингову мережу.

Головний виробничий майданчик підприємства розміщений у с. Гаврилівка (Вишгородський р-н Київської обл.)

Структура "Комплексу Агромарс" також включає: Броварську філію, Кагарлицьку філію, Бориспільський експериментальний комбікормовий завод, Київський комбікормовий завод, Кагарлицький елеватор, "Курганний бройлер".