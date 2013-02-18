Росія забракувала 40 тонн українського м'яса птиці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«При проведенні ветеринарного контролю Управлінням Россільгоспнагляду по Воронезькій області при ввезенні партії м'яса птиці виявлені порушення ветеринарних вимог. Близько 40 тонн продукції, виробник ТОВ «Комплекс Агромарс» (Київська область, Вишгородський район, с. Гаврилівка), прямувало в регіони РФ для вільної реалізації», - говориться в повідомленні.

Управлінням Россільгоспнагляду від партії, що надійшла, відібрані проби для дослідження у ветеринарній лабораторії на показники безпеки, затверджені рішенням комісії Митного союзу.

В результаті дослідження зразків на показники безпеки виявлено КМАФАнМ (кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів або загальна бактерійна обсеменність), що десятиразово перевищує норму.

Перевищення допустимої норми мікроорганізмів свідчить про порушення санітарних правил і технологічного режиму виготовлення, а також термінів і температурних режимів зберігання, транспортування і реалізації продукції. Така продукція представляє потенційну загрозу для здоров'я споживача, говориться в повідомленні.

Наголошується, що партію м'яса птиці повернуто на адресу відправника.