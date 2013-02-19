Всі пасажири, що постраждали при аварії Ан-24, виписані

У лікарнях Донецька на лікуванні залишаються троє членів екіпажу літака Ан-24, який 13 лютого здійснював чартерний рейс з Одеси, і зазнав аварії в міському аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За його словами, на сьогодні в Донецькій обласній травматології на стаціонарному лікуванні продовжують перебувати «лише члени екіпажу».

О.Лук’янченко також зазначив, що всіх пасажирів рейсу, що звернулися по медичну допомогу до лікарень Донецька, вже виписано.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту Донецька під час посадки пасажирський літак Ан-24 вийшов за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся і розколовся навпіл. Всі пасажири летіли до Донецька на матч між ФК «Шахтар» і «Борусією».

На борту літака перебувало 52 особи (8 членів екіпажу). Загинули п'ятеро осіб. 26 постраждалих звернулися по допомогу до медиків.

За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження.