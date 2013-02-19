Прокуратура виключила теракт із версій авіакатастрофи в Донецьку

Прокуратура Донецької області заявляє, що в розслідуванні факту авіакатастрофи літака Ан-24, що здійснював 13 лютого чартерний рейс із Одеси до Донецька, версія теракту виключена.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 276 ч. 3 КК України, за фактом аварії повітряного судна Ан-24 РВ авіакомпанії "Південні авіалінії", було проведено слідчі дії, спрямовані на відпрацювання версії щодо аварії літака внаслідок здійснення диверсії або терористичного акту.

Матеріалами досудового розслідування, зібраними слідчими СВ УСБУ в Донецькій області, яких включено до складу слідчої групи, об'єктивних даних про причину аварії літака Ан-24 РВ унаслідок здійснення диверсії або терористичного акту не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав аварії літак, що прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся й почалося задимлення.

На борту літака, за попередніми даними, перебували 52 людини (8 членів екіпажу), 5 загинули. На сьогоднішній день відомо, що 31 людина звернулася за допомогою до медиків, із них 9 - перебували на стаціонарному лікуванні в лікарні.