У Запоріжжі директору філармонії вистрілили в обличчя

Як повідомили УНІАН свідки події, замах стався сьогодні близько 18.25.

За словами свідків, немолодий чоловік – близько 60 років – у насуненій на очі шапці-вушанці якийсь час стояв у холі філармонії, де зараз проходить виставка каменів і самоцвітів, потім, побачивши чоловіка, що спускається сходами, підбіг до нього, запитав: «На роботу візьмеш?» і, не чекаючи на відповідь, вистрілив в обличчя.

Постраждалий кинувся тікати, пролунав ще один постріл, після чого обидва чоловіки зникли за дверима приміщення на другому поверсі будівлі.

У Головному управлінні МВС України у Запорізькій області УНІАН підтвердили інформацію про подію.

«Дійсно, сьогодні близько 18.25 в будівлі Запорізької обласної філармонії поранення в обличчя і потилицю з травматичної зброї дістав гендиректор філармонії. Чоловіка, який стріляв, затримано. За попередніми даними, це колишній співробітник філармонії, який був звільнений 3 роки тому», – повідомили в міліції.

Зараз на місці події працюють співробітники міліції. Встановлюються обставини і причини події.