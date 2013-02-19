Суд відпустив голову сільради, який попався на хабарі

Шевченківський районний суд Чернівців ухвалив рішення випустити під заставу голову Кам’янської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області, який підозрюється у вимаганні та отриманні хабара в особливо великому розмірі – 130 тис. доларів США.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури, голова сільради був звільнений із СІЗО після внесення на депозитний рахунок суду 114 тис. 700 грн застави.

Водночас обласна прокуратура не погоджується з таким рішенням суду і готує апеляцію. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого після одержання хабара у розмірі 130 тис. доларів слідчі обласної прокуратури спільно з працівниками міліції затримали голову однієї із сільських рад Сторожинецького району. Встановлено, що чиновник вимагав і отримав згадану суму від підприємця за надання в оренду ставка на термін 49 років.