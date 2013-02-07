На Сумщині тюремник вимагав хабар за зміну режиму засудженому

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, гроші в сумі 8 тис грн старший лейтенант внутрішньої служби отримав від дружини одного із засуджених за сприяння у заміні йому посиленого режиму утримання на відбування покарання на ділянці соціальної реабілітації (поселенні).

Щоб убезпечити себе від можливого викриття, службовець надав жінці засудженого банківський рахунок, на який вона перевела обумовлену суму хабара.

За матеріалами СБУ Шосткинською міжрайонною прокуратурою Сумської області розпочате досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.