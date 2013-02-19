Прокуратура вважає інцидент у Здолбунові терактом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як уже повідомлялося, сьогодні, близько 6-ї години ранку, неподалік станції Здолбунів у Рівненській області було виявлено підозрілий предмет.

Міліцію про підозрілий предмет на колії, схожий на саморобний вибуховий пристрій, повідомив машиніст локомотива потягу №44 "Львів-Київ".

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Нині правоохоронці розшукують осіб, причетних до "замінування" залізничної колії. Слідство у кримінальному провадженні доручено працівникам УСБУ в області. Вживаються заходи до встановлення осіб, причетних до вказаного злочину. Хід досудового розслідування взято на особливий контроль прокуратурою області.

Як повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури області Тарас Ільящук, оскільки злочинні дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, то їх перекваліфікували із 279 статті Кримінального Кодексу України на ч. 2 ст. 258 ККУ, тобто «терористичний акт».

«Під час огляду колії встановлено, що невідомою особою було залишено на залізничних рейках пакунок розміром 50х50 см під виглядом муляжу вибухового пристрою, у якому, насправді, знаходились 2 цеглини, обгорнуті папером та з'єднані між собою дротом. До дроту був під’єднаний іграшковий пістолет із світодіодом, який час від часу вмикався". – зазначив Т.Ільящук.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за фактом блокування транспортних комунікацій, тобто за 279 статтею Кримінального Кодексу України, внесені міліцією до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідальність за такий злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.