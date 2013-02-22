У КМДА пояснили, чому в лютому кияни отримали рахунки за тепло зі 100% надбавкою

У лютому кияни отримали рахунки за тепло на 100% більші ніж у січні. Таких квартир у мерії нарахували 488. Великі рахунки у КМДА пояснюють перерахунком за грудень минулого року та несправністю лічильників, повідомляє Gazeta.ua.

Так під час засідання "Київради" заступник голови КМДА Олександр Мазурчак заявив наступне:

"Ми пішли на поводу у Київенерго, і щоб до нового року не сидіти на підприємстві, ми вирішили раніше зняти показники. Ця ситуація стосувалась будинків, де були лічильники. Це сталося тому, що деякі ЖЕКи зняли показники у грудні не 25 числа, а 18-20. Тому люди у січні заплатили за 23-25 днів, а в лютому за 35-38 днів".

Мазурчак переконує, що в наступному місяці ситуація нормалізується. Збільшення тарифу в столиці не було, - запевняють у КМДА. Вартість кілокалорій і квадратного метра залишається такою, як була.

Ще однією причиною великих рахунків за опалення чиновник назвав несправність лічильників.

"У підсумку Київенерго незаконно нарахував велику суму. Ці кошти повернуть киянам в наступних платежах", - сказав він.