Правозахисники: з киян деруть величезні переплати за тепло

Про це повідомили УНІАН повідомили в Громадському комітеті захисту конституційних прав та свобод громадян і в Громадянській мережі ОПОРА.

В повідомленні зазначається, що відповідно до досліджень, проведених Громадським комітетом захисту прав громадян (Луганськ), формування завищених тарифів в кожному місті України відбувається за однією і тією ж схемою: комунальники використовують застарілі нормативи витрат тепла на опалення будинків, розраховані на такі холодні зими, які були 70-100 років тому – за метеоспостереженнями у період 1881 - 1960 років.

“Наприклад, у Києві для розрахунку тарифу на опалення застосовується середня річна температура зовнішнього повітря в опалювальний період -1,1 С°, а у 2011 році фактично було +0,7 С°. У Луганську застосовується -1,6 С°, а у 2011 року було +0,3 С°. У Миколаєві, відповідно, застосовується +0,4 С°, а по факту за 2011 рік було +2,35 С°. Якщо брати до уваги, що загальна опалювальна площа (за офіційними даними) у Києві понад 74 млн. кв. м., у Луганську майже 5 млн. кв. м., у Миколаєві – понад 4 млн. кв. м., то споживачі цих міст, якщо вони добросовісно оплачували послугу з теплопостачання, переплатили значні суми. І це – тільки за температурним чинником”, - йдеться в повідомленні.

В ньому зазначається, що до завищення тарифу призводить не тільки архаїчний температурний чинник, а й використання при розрахунках завищених нормативів споживання тепла на 1 кв. м. опалювальної площі.

“Цей норматив орієнтовано на давні холодні зими”, - зазначають правозахисники.

В повідомленні також зазначено, що законом про житлово-комунальні послуги, наприклад, встановлено, що зростання тарифів не повинно випереджати зростання доходів. Однак ця норма не виконується. Зокрема, наводиться приклад Луганська, де з 2005 по 2011 роки тариф на опалення 1 м. кв. зріс з 0,80 грн до 7,57 грн (у 9 разів), а мінімальна заробітна плата за той же час зросла з 332 грн до 941 грн (у 3 рази).

Правозахисники вимагають від органів виконавчої влади запровадити практику перерахунку вартості спожитого тепла з урахуванням різниці між нормативною і фактичною температурами «на вулиці» і повертати споживачам надлишок платежів.

“Щодо практики застосування застарілих нормативів з довідника «КТМ 204 Україна 244-94», то громадські активісти наполягають відправити його у архів. Це буде передумовою справжнього реформування теплового господарства із застосуванням енергозберігаючих технологій”, - сказано в повідомленні.