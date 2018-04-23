Нові правила для собак: якщо господар покликав, необхідно виявити інтерес

У Києві затверджено нові Правила утримання собак і котів

“Собака має залишатися байдужим до звуків пострілів... Собака не повинен реагувати на рух машин, пішоходів. Людина пробіжить повз собаку. Потім велосипедист проїде повз собаку, і він не повинен звертати уваги на цих людей”, – ідеться в "нормах", які тепер доведеться виконувати всім потенційно небезпечним собакам столиці під час проходження тестування “Собака-компаньйон” - згідно з Новими правилами утримування собак і котів в м. Києві, затвердженими Київрадою 25 жовтня 2007 року.

Як тільки собаці, порода якого опинилася в списку потенційно небезпечних (англійський мастиф, німецька вівчарка, ротвейлер, фокстер`єр, доберман та ін. – на сьогодні визначено 30 порід, але список може поповнюватися) сповнилося 12 місяців, він має пройти тестування, яке визначить його адаптацію в місті. Вартість такої процедури – 35 грн.

“Припустимо, у вас собака, який не реагує ні на що, – коментує нові правила тестування суддя міжнародної категорії, інструктор-дресирувальник Олександр Савченко. - Ви гуляєте увечері, на вас напали, заламали руки, закрили рот, а ваш собака не звертає уваги, тому що ви не встигли дати команду. І ваш чотириногий друг абсолютно спокійно спостерігає, як грабують господаря. Це нонсенс! Будь-який собака, особливо якщо він належить до робочих чи захисних, має реагувати. Це нормальне явище. Собака зобов`язаний виконувати свої функції. Крім того, що це друг сім`ї і член сім`ї, це ще й охоронець”.

“Якщо стріляють – боягузливий собака тікатиме, а надресирований нападе на того, хто стріляє, – розповідає УНІАН президент Всеукраїнської громадської організації Георгій Онищенко. – Це одна з форм дресирування, коли собака не повинен реагувати на постріл. Є таке правило, хоча я вважаю, що це неправильно”.

Кінологи неоднозначно поставилися до введення обов`язкової процедури тестування. Одні стверджують, що це необхідно, інші кажуть, що тестування – чиста формальність, треті взагалі виступають проти його проведення. До речі, тест проходить не тільки собака, але і його господар, який повинен знати про собачі хвороби, особливості догляду й вигулу, реєстрацію і транспортування домашнього улюбленця.

Якщо собака не зміг пройти тестування, то власникові порекомендують його ізолювати або передати для охорони об`єктів будівництва, приватних будинків і т.д. Зобов`язати власників ізолювати такого собаку юридичних підстав Центр ідентифікації тварин не має. Але господарів “небезпечних” собак зобов`яжуть пройти т.з. мікрочіпування, яке обійдеться в 120 грн.

“Собівартість чіпів – копійок 20, а нам їх пропонуватимуть абсолютно за іншою ціною, – розповідає Савченко. – Це засіб заробітку. Щоб вводити процес чіпування, спочатку потрібно підготувати матеріальну базу. До того ж прилади, які стежать за чіпами, достатньо дорогі. Хто цим займатиметься? МВС? Так у них своєї роботи більш ніж достатньо”. З Савченком згоден і голова Київського кінологічного товариства Ігор Сулимов: “Вартість таких мікрочіпів 15–20 центів. Це надприбуток: 15–20 центів і 120 грн.”

У Правилах сказано і про обов`язкову реєстрацію собак. Протягом 30 днів з моменту відчуження собаки господар повинен зареєструвати його в Центрі ідентифікації тварин, де власникові видадуть посвідчення і жетон. Вартість послуги – 7 грн. А потім господар щомісячно платитиме за утримання домашнього улюбленця від 2 до 8 грн. – залежно від розміру собаки. Реєстрація котів проводиться за бажанням. Від оплати за утримання вихованців звільнено т.з. пільгові категорії городян (пенсіонери, інваліди I і II групи, власники собак-поводирів, власники собак з притулку). Тарифи затверджуються комунальною службою Києва, а центр ідентифікації одержує 30% від цих платежів.

Собак необхідно виводити тільки на поводку з прикріпленим до ошийника особистим номерним знаком (жетоном), а потенційно небезпечних собак – на короткому поводку (не більш як 1,2 м) і в наморднику. Прибирати екскременти за своїм вихованцем у під`їздах будинків, ліфтах і прибудинковій території повинен господар, за винятком спеціальних зон вигулу (за їх прибирання відповідають комунальні служби). До речі, тепер це можна зробити за допомогою спеціального пластмасового пристрою (на кшталт закритого совка). Такий американський інструмент уже з`явився в продажу в столичних зоомагазинах. Ціна – 70–80 грн.

Для вигулу собак без поводка в кожному районі до кінця року відведуть зони, які позначатимуться спеціальними знаками. “Зони вигулу мають бути в пішохідній доступності – 400 м і займати не менш як 30% маршрутів на території парку або сквера, а майданчики для дресирування – 1,4 – 1,7 га”, - вимагають Правила. Окремих майданчиків для вигулу не буде. “У столиці виявлено 51 тис. 899 собак. Ви уявляєте, скільки це потрібно землі! Космічними проектами Центр ідентифікації тварин разом з Київською міськадміністрацією займатися не збирається”, – заявила директор комунального підприємства “Центр ідентифікації тварин” Світлана Берзіна. Одні положення тестування цілком прийнятні і потрібні, інші - викликають сумнів, а над деякими просто від душі хочеться посміятися. Наприклад, згідно з Правилами, коли собака підходить до господаря за командою “До мене!”, він “має виявити зацікавленість”. Виходить, якщо він підійде “без інтересу”, то бали йому не зарахують. Це яким же чином і хто визначатиме рівень зацікавленості тварин? А ще власники собак, котрі проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу – “запобігати гавканню собак у період з 22:00 до 8:00”.

“Завжди ж знайдуться сусіди, яким заважатиме собака, – ділиться з УНІАН президент добродійного товариства “Дайте жити тварині” Діна Гура. – Якщо за вікном включається сигналізація або співають пісні серед ночі – це нічого, ніхто нічого не скаже. Але якщо в тебе гавкнув собака, коли хтось проходить по парадному або на вулиці щось бахнуло, – сусід відразу висловить свій протест”.

Якщо ваш “чудовий сусід” не відчуває особливої любові до тварин, то він легко може написати скаргу на вас і вашого чотириногого друга. За словами Берзіної, заходи за скаргою будуть вжиті негайно. У разі порушення Правил, господаря чекає штраф – від 17 до 51 грн. Якщо ж порушення зафіксують повторно, то власника можуть позбавити вихованця.

Експерти відзначають і позитивний момент правил – запровадження процедури обов`язкового страхування відповідальності власників собак за збиток, який може бути завдано третім особам.

Цікаво, що, за статистичними даними Центру ідентифікації тварин, станом на 1 листопада 2007 року, разом з собаками (40 686), кішками (533) і мавпами (12) серед зареєстрованих домашніх улюбленців опинилася і 1 білка.

Анна Ященко