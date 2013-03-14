Суд у Києві завтра вирішить, чи видасть Україна екс-прем'єра Таджикистану

Шевченківський районний суд Києва завтра має визначитися, чи застосовувати екстрадиційний арешт до колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжанова, затриманого 5 лютого в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час судового засідання з'ясувалася проблематичність документальної ідентифікації особи затриманого, оскільки конвойна служба не привезла особисту справу А.Абдулладжанова.

Крім того, представники Генпрокуратури України не надали суду документи, які підтверджують, що колишній прем'єр Таджикистану дійсно має в США статус політичного біженця.

Виступаючи з поясненнями у суді, адвокат А.Абдулладжанова Андрій Федур неодноразово підкреслював, що його довіритель прибув на територію України на законних підставах, маючи у своїх документах індивідуальний код, який привласнюється у США особам, які одержали статус політичного біженця.

Крім того, А.Федур підкреслив що А.Абдулладжанов не є громадянином Таджикистану, оскільки давно втратив громадянство цієї країни, і постійно проживає на території Сполучених Штатів.

Адвокат надав суду документи, одержані від Посольства США і Представництва ООН в Україні, які підтверджують особливий статус А.Абдулладжанова. А.Федур звернув увагу суду на те, що, згідно з підписаними міжнародними угодами, Україна не може видавати людини, яка має статус біженця, тій країні, яку вона, побоюючись переслідувань, залишила.

Судове засідання продовжиться завтра в 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в міжнародному аеропорту “Бориспіль” було затримано громадянина Таджикистану, 1949 року народження, який 16 років перебував у розшуку за скоєння низки злочинів. За даними ЗМІ, затриманим є колишній прем'єр-міністр Таджикистану А.Абдулладжанов, який був опонентом Президента цієї країни Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Затримання відбулося, коли А.Абдулладжанов прибув до України із США. На батьківщині А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту у 1998 році. За даними Інтерполу, А.Абдулладжанов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Протягом останнього десятиліття А.Абдулладжанов жив у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв вибори в 1994 році, і Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.

У лютому Генеральна прокуратура Таджикистану направила до Києва запит про екстрадицію колишнього прем'єра.

Правозахисна організація Amnesty International і Регіональне представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликали владу України не видавати А.Абдулладжанова Таджикистану.