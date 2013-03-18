Більше половини українців не підтримують дії влади - дослідження

Більш як 50% громадян України не підтримують діяльність Президента, Верховної Ради та уряду.

Про це свідчать оприлюднені на сайті Центру Разумкова результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру з 1 по 6 березня 2013 року.

За даними соціологів, порівняно з груднем 2012 р., на 7,8% зросла частка тих, хто не підтримує діяльність Президента України Віктора Януковича (з 44,9% до 52,7%) і на 2,7% - тих, хто її повністю підтримує (з 11,9% до 14,6%).

Рівень повної підтримки діяльності Верховної Ради України за цей період статистично значуще не змінився, тоді як частка тих, хто її не підтримує, зросла з 47,1% до 54,9%. Також зросла частка тих, хто не підтримує діяльність уряду (з 47,6% до 52,4%), частка тих, хто повністю підтримує його діяльність, зросла з 5,9% до 8,0%.

Лише 18,1% опитаних вважають, що ситуація в країні розвивається в правильному напрямі, 62,9% - що в неправильному (у грудні 2012 р. таких було, відповідно, 21,5% і 55,5%).

Серед соціальних інститутів найбільшою довірою серед громадян користується Церква (тією чи іншою мірою їй довіряють 63,8% опитаних) та засоби масової інформації України (61,9%). Найменше довіряють комерційним банкам (17,3%), політичним партіям (20,5%) і судам (22,4%).

Більшість - 55,4% - громадян України підтримують блокування засідань Верховної Ради України, яке здійснювалося депутатами опозиційних фракцій з вимогою забезпечення особистого голосування депутатів. Не підтримують такі дії опозиції лише 17,9% опитаних.

*** Всього було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.